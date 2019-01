Die russische Militärpolizei patrouilliert nun nahe der von einer türkischen Offensive bedrohten Stadt Manbidsch, die in der an die Türkei grenzenden nordwestsyrischen Provinz Aleppo liegt. Das gab Jussup Mamatow, Sprecher der Militärpolizei, am Dienstag vor der Presse bekannt.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190108323523701-russland-syrien-grenze-patrouille/

