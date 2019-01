Deutschland hat die Führung der sogenannten Nato-Speerspitze übernommen. Die „Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF) sei das zentrale Projekt der Bundeswehr und führe zu einer weiteren Aufrüstung Europas und einer Eskalation mit Russland, warnt der Verteidigungssprecher der Linksfraktion, Tobias Pflüger.

