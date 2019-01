„Aufruf zur Demonstration der Gelbwesten-Frauen: Lasst uns mobilisieren!“

Quelle: https://paris.demosphere.net/rv/66454

Aufruf zur Demonstration der Frauen (am vergangenen Sonntag 6. Januar)

„Gelbwesten-Frauen: Lasst uns mobilisieren!“

„Solange die Frauen nicht mitmachen, wird es keine echte Revolution geben!“, sagte Mirabeau.

Liebe Frauen, wir sind seit dem 17. November auf den Straßen. Bis dahin hatten wir uns zurückgehalten. Nun rufen wir alle Frauen auf sich zu mobilisieren. Wir bleiben solidarisch mit den Männern und ergänzen sie. Unser Kampf ist kein feministischer Kampf, sondern ein Kampf der Frauen.

Sein Ziel: Eine Paukenschlag-Aktion, denn wir wollen nicht länger schweigen, wir wollen, dass sich die Dinge ändern, denn auch wir sind das französische Volk. Wir wollen zeigen, dass wir das Mutterland sind, dass wir wütend sind und Angst haben um die Zukunft unserer Kinder! Frauen, die sich vom Staat herabgesetzt, verachtet und übergangen fühlen, gehen heute auf die Straße. Wir haben die gleichen Forderungen wie die Gelbwesten, denn wir gehören seit dem 17. November dazu und wir wollen uns doppelt so stark Gehör verschaffen. Vereinen wir unsere Kraft und unseren Mut! Holen wir unsere Gelbwesten und unsere Fahne heraus! Folgen wir dem Beispiel der französischen Revolution, in der Frauen den Protestmarsch zum König anführten. Vereinen wir uns, wir wollen nicht spalten. Wir sind Gelbwesten und wollen unser Möglichstes tun, damit sich die Dinge bewegen. Wir müssen alles versuchen – für uns alle!

Video: https://deutsch.rt.com/kurzclips/82135-protest-gelbwesten-frauen-in-paris/

Proteste der Gelbwesten: Französischer Premierminister kündigt härtere Gesetze an

Hier: https://deutsch.rt.com/europa/82148-nach-zusammenstoessen-mit-gelben-westen/

Gelbe Westen: Wie weit sind offizielle Zahlen von der Realität entfernt?

50.000 Gelbwesten nahmen nach Angaben der Regierung am achten Akt der Demonstrationen teil. Ist diese Zahl realistisch? RT France hat die Schätzungen der Präfekturen und Journalisten der regionalen Presse in diesem Bereich überprüft.

Hier: https://deutsch.rt.com/europa/82165-gelbe-westen-wie-weit-sind-offizielle-zahlen-realitat-entfernt/

