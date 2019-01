US-Truppenabzug aus Syrien: Trump kritisiert „New York Times” (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20190107323518743-usa-truppenabzug-trump-kritik/

07.01.2019

US-Präsident Donald Trump hat am Montag die Medienberichte über eine Änderung des Zeitplans für den Abzug der amerikanischen Soldaten aus Syrien zurückgewiesen.

Der Truppenabzug werde „im richtigen Tempo“ erfolgen, beteuerte er in einem Twitter-Beitrag.

„Die scheiternde ‚New York Times’ hat absichtlich einen sehr inakkuraten Bericht über meine Pläne in Syrien geschrieben. Wir werden uns im richtigen Tempo zurückziehen und zugleich unseren Kampf gegen den IS fortsetzen und alles tun, was richtig und notwendig ist, und das unterscheidet sich kaum von meinen Aussagen am Anfang!“, schrieb der Präsident

