Ein Videoclip für die Gelbwesten macht Furore

(Kurze Info von dp)

„Die Guten und die Bösen sind nicht unbedingt immer da, wo man sie normalerweise verortet“

Mit ihrem humoristischen Lied „Les Gentils, les Méchants“ – die Guten, die Bösen – macht die 28jährige französische Sängerin Marguerite derzeit Furore in Frankreich.

Einem Chanson von Michel Fugain über das nach-68iger Frankreich nachempfunden und auf die Gelbwesten angewandt, drehte sie den mitreißenden Videoclip am 1. Januar mit Familienmitgliedern auf einem Kreisverkehr in Irigny südlich von Lyon.

Der Videoclip wurde auf ihrem Facebook innerhalb von nur vier Tagen über 800,000 Mal angeklickt, wie Le Progrès berichtet.

Auf ihrem Facebook schrieb sie auch eine Widmung für Bernhard Henri-Lévy, dem Kriegshetzer und „neuen Philosophen“ der Pariser Salons und Konzernmedien, der – man konnte es von ihm gar nicht anders erwarten – die Gelbwesten verunglimpft und an Daniel Cohn-Bendit, dem „revolutionären Symbol des Mai 68“, der an der „Gewalt“ der Gelbwesten Anstoß nimmt. An ihn musste die Künstlerin denken, als sie die Zeile schrieb ‚Die Guten haben jetzt Angst vor den Kopfsteinpflastern der Bösen.‘

„Les Gentils, les Méchants“ –

Hier zum Videoclip auf YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cBiHJxGxz1g

Text des Liedes in deutscher Übersetzung:

Die Guten, die Bösen

„Wer nimmt das Taxi? Die Guten – Und wer bezahlt den Treibstoff? Die Bösen.

Wer labert im LCI *? Die Guten – Wer schreit vor Wut auf dem Champs [Elysée]? Die Bösen.

Wer spart Geld? Die Guten – Und wer ist knapp bei Kasse? Die Bösen.

ENA, Rothschild, Bercy **, das sind die Guten – Die kleinen Händler, die Bösen.

Es ist wie im Kasperltheater, eine permanente Show.

Ein Hoch auf Banken und das Parlament! Alle lachen drüber, keiner glaubt mehr dran, voilà….

Wen kannst du nicht leiden? Die Guten – Wer sind die 70 Prozent? Die Bösen.

Wer schießt mit Tränengasgranaten? Die Guten – Und wer ist im Visier? Die Bösen.

Achtundsechziger vollendet, die Guten haben jetzt Angst vor den Kopfsteinpflastern der Bösen.

Sie wollen Europa um jeden Preis, die Guten – Sie wollen ihre Kinder ernähren, die Bösen.

Die guten Bösen ! »

—————-

* LCI: privater französischer Nachrichtensender

** ENA, Rothschild, Bercy: Metapher für Macron (wegen seiner Karriere: Studium an der Elitehochschule ENA, Investmentbanker der Rothschild-Bank, Minister für Wirtschaft und Finanzen – das Ministerium befindet sich im Pariser Stadtviertel Bercy)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge