Offener Brief von Dr. Erika Kosse an Wladimir Putin und Sergej Lawrow zum Neuen Jahr 2019

Vorwort von „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ zum untenstehenden Brief von Dr. Erika Kosse an Wladimir Putin und Sergej Lawrow zum Neuen Jahr 2019.

Dr. Erika Kosse ist seit der Existenz unseres Vereins „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ unserem Verein sehr verbunden und war seither auch mehrmals auf unseren Antikriegsmahnwachen.

Bei dem Brief von Dr.Erika Kosse finden wir ausgezeichnet, dass sie von der Warte einer Christin die Position vieler Deutscher zu Russland und Putin sehr klar einschätzt.

Die Bitte um Gnade ist auch einsehbar. hatte doch Rußland bis vor Kurzem, quasi als Antwortreaktion auf die Erstschlagsdoktrin der NATO, seit 1999 aktuell, ebenso die Erstschlagvariante proklamiert, um einem Angriff zuvorzukommen.

Das aber hat Putin vor Kurzem klar ausgeschlossen, imndem er klipp und klar erklärte : „Der russische Staat wird kein Land als erster angreifen !“

Brigitte Queck i. A. der „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“

Berlin, 28.12. 2018

In großer Hochachtung:

Herr Präsident Russlands

Wladimir Putin!

In großer Hochachtung:

Herr Außenminister

Sergej Lawrow!

Obwohl als wenig bekannte Stimmen, wollen wir dennoch wagen, das Wort zu ergreifen:

als Deutsche, die in Opposition zur Politik der BRD und des „Westens“ stehen,

als Angehörige unseres gemeinsamen europäisch-christlichen Kulturkreises, die die weihnachtliche Botschaft vom „Frieden auf Erden“ durch Aufrüstung (gegen Russland!) verhöhnt und verloren sehen:

Wir sind entsetzt über die Verlogenheit eines angeblich in den Deutschen tief verwurzelten Feindbildes Russland. Wir wissen, dass die Behauptung, Russland sei der Aggressor – in Umkehrung der Fakten – propagandistisch genutzt wird zur Rechtfertigung der einkreisenden Bedrohung und zur Ausweitung des militärisch- industriellen Komplexes.

Wir verurteilen die ständig wiederholten und verschärften, inzwischen offen aggressiven Behauptungen, Anklagen und Handlungen gegen Russland als Irrsinn und Primitivität.

Wir bewundern die menschlich, geistig und strategisch überlegene Größe und Kraft russischer Politik.

Dass wir hierzulande noch das Leben haben und die Tage der Weihnacht und des Jahreswechsels traditionsgemäß begehen können, danken wir dieser Ihrer großartigen Diplomatie und Politik, die ja eine andere politische Kultur zur Voraussetzung hat, nämlich eine dialogische, politisch auf Verhandlung setzende.

Dieser gerade in diesen Tagen tief empfundene Dank soll gesagt sein und damit explizit werden und möge Sie erreichen.

Er ist konkret gemeint als Dank für unser, unserer Kinder, unserer heutigen Bevölkerung Leben, das Sie schützen, das aber die uns Regierenden aufs Spiel setzen: gegen sehr wohl besseres „Wissen“, in angsterfüllter Abhängigkeit vom imperialen Gebaren der USA (womit hier nicht Präsident Trump als stur genutzte

Projektionsfigur gemeint ist, sondern die bekannten Scharfmacher US-amerikanischer Allein- und Selbstherrlichkeit). Solche Politik riskiert unseren Untergang.

Im öffentlichen Diskurs wird in psychopathischer Manier das Gegenteil der Fakten behauptet, somit eine Pseudo-Realität suggeriert, eine unsere Welt auslöschende Gegen- und Scheinwelt zu etablieren versucht.

Russland hat einen Weg beschritten, der aus dem Untergangsszenario herausführen kann: weg von Konkurrenz und Aggression, hin zu Beziehung, Bindung, Vernetzung und Solidarität.

Wir bitten Sie um die damit möglich werdende Schonung, ja dieses Erbarmen mit unseren Menschen, unserem Land auch weiterhin.

In Dank und Bitte seien auch die russisch orthodoxe Kirche und ihre Gläubigen einbezogen, die niemals Hass und Rache zur Abwehr westlicher Überheblichkeit und Chuzpe aufgeboten haben, – trotz ihrer 27 Millionen Toten allein des Zweiten Weltkrieges: die nicht das überfallene Russland verschuldet hat!

Schmerzvoll

bittend und dankend

in großer Hochachtung

Dr. Erika Kosse,

Berlin, Dezember 2018

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge