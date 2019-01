Er sagte gegenüber Journalisten, dass sie sich nach dem erneuten Zusammentreffen beider im November in Singapur darauf geeinigt hätten, die Verhandlungen auf der Grundlage einer gemeinsamen Erklärung von 1956 zu beschleunigen, in der Moskau sich bereit erklärte, die beiden kleineren Inseln der Inselkette im Falle des Zustandekommens eines Friedensvertrags Japan zu übergeben.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/1rbe

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge