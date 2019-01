Larry King talks with scholar Stephen F. Cohen, whose new book “War withRussia?” details a dangerous new Cold War, made worse by the media and political frenzy over the Mueller probe.

