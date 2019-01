Éric Drouet, einer der prominentesten Wortführer der «Gelbwesten» ist Mittwochabend in Paris bei einer Demonstration festgenommen worden und verbrachte die Nacht im Gefängnis. Éric Drouet hatte zusammen mit anderen Anhängern der #Gelbwesten Kerzen am Place de la Concorde aufgestellt, um der Verwundeten der Bewegung zu gedenken.

