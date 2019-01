Mit Gott und den USA. Bolsonaro in Brasilien vereidigt. Jubel von US-Präsident Trump – Von Peter Steiniger (junge Welt)

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen ist am Neujahrstag in Brasília der ultrarechte Exmilitär Jair Bolsonaro als 42. Präsident des größten südamerikanischen Landes ins Amt eingeführt worden.

Per Twitter gratulierte US-Präsident Donald Trump Bolsonaro zu einer »großartigen Antrittsrede«: »Die USA sind mit Ihnen.« Bei den Feierlichkeiten in Brasília zugegen waren US-Außenminister Michael Pompeo und Israels Premier Benjamin Netanjahu, zu dem Bolsonaro ein enges Verhältnis pflegt.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/346433.strammer-rechtskurs-mit-gott-und-den-usa.html

