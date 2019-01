Macron beleidigt die #Gelbwesten in seiner Neujahrsansprache als unfranzösische Lügner, die gewählte Vertreter, Ordnungskräfte, Journalisten, Juden, Ausländer und Homosexuelle angreifen.

Der französische Präsident sagte in seiner im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache: „Die Megaphone einer hasserfüllten Menge greifen gewählte Vertreter an, die Kräfte von Recht und Ordnung, Journalisten, Juden, Ausländer, Homosexuelle.“ Er bezeichnete die Gelbwestenbewegung als „unfranzösische Lügner.“

„Das ist einfach die Verneinung Frankreichs. Ich habe Dinge gesehen, die undenkbar sind, und ich habe das nicht hinnehmbare gehört … die republikanische Ordnung wird ohne Nachsicht sichergestellt.“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge