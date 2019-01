„Ich habe nie gesagt, ob schnell oder langsam“: Trumps Plan für Syrien-Abzug bleibt nebulös (RT Deutsch)

Der angekündigte US-Truppenabzug aus Syrien dürfte sich nach einer jüngsten Äußerung des Präsidenten Donald Trump wohl über ungewisse Zeit hinziehen. Bei einer Sitzung am Mittwoch dementierte Trump Meldungen darüber und sprach von einer „nicht festgelegten Frist“.

Diese Ungewissheit begründete das Staatsoberhaupt damit, die kurdischen Kämpfer gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien beschützen zu wollen.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/nordamerika/81955-ich-habe-nie-gesagt-ob/

