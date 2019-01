Deutschland: Deine Nazis

Der Augsburger Dichter, Bertolt Brecht, schrieb noch zur Zeit des 2. Weltkrieges 1941 im finnischen Exil:

„ Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert Und handelt, statt zu reden noch und noch.

So was hätt‘ einmal fast die Welt regiert!

Die Völker wurden seiner Herr, jedoch Dass keiner uns zu früh da triumphiert –

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.

Bertolt Brecht, Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui

Claude-Oliver Rudolph findet allerlei dunkle Kapitel, deren Spuren noch nicht verwischt sind wie die der BayerAG, deren Hochmut noch nicht überwuchert ist wie die Hinterlassenschaft Hitlers Architekten oder deren Andenken sogar noch immer geehrt wird wie im Falle des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera.

Kommt mit auf eine Reise durch unsere schöne Heimat, die der Gefreiter Schicklgruber bekanntlich so gut befahrbar gemacht haben soll. Schön, dass Ihr wieder dabei seid, wenn es heißt: „CLASH!“

