Erklärung der Kommunistischen Partei Spaniens: Wir feiern den Rückzug der USA aus Syrien: Ein neuer Triumph des syrischen Volkes

31. Dezember 2018

https://bit.ly/2R2Kqa9



Die Kommunistische Partei Spaniens feiert die Ankündigung des Abzuges von US-Truppen aus Syrien – innerhalb von drei Monaten – als Triumph des syrischen Volkes, obwohl dies auf Kosten enormen Leidens und Zerstörung gegangen ist. Die USA, die die internationale Gesetzmäßigkeit verletzen, haben in Ostsyrien zweitausend Soldaten in verschiedenen Lagern und Militärstützpunkten stationiert.

Trump, der am 19. Dezember den Rückzug Syriens ankündigte, sagte, dass sich seine Truppen zurückziehen, weil sie Daesh (Islamischer Staat) besiegt haben. Die Realität sieht anders aus: Die Vereinigten Staaten haben in Syrien interveniert, um die Regierung zu stürzen und einen Staat zu zerstören, der Teil der antiimperialistischen und antizionistischen Widerstandsfront ist.

Vor der internationalen öffentlichen Meinung war der von Washington ausgetragene Kampf gegen Daesh (aller Wahrscheinlichkeit nach ein in den Abwasserkanälen der US-Geheimdienste geschaffenes Monster) die perfekte Entschuldigung, um Truppen im syrischen Territorium gegen die Entscheidung seiner legitimen Regierung zu stationieren .

Wenn sich die Vereinigten Staaten jetzt aus Syrien zurückziehen, liegt das daran, dass sie den Kampf um ihr Hauptziel verloren haben: Präsident Bashar al-Assad zu stürzen. Dieses Ziel wurde von Obama im Mai 2011 proklamiert, als er in Bezug auf die Demonstrationen in Syrien erklärte, dass „zwei Führer (der Araber) bereits gefallen sind, andere können ihnen folgen“. Kurz darauf, Anfang Juli 2011, führte der US-Botschafter in Syrien, Robert Ford, zusammen mit seinem französischen Kollegen eine Protestdemonstration gegen die syrische Regierung in der Stadt Hama an und brach damit alle Regeln der Diplomatie.

Im August 2011 forderten der Chor der NATO-Staaten und die arabischen Autokratien des Persischen Golfs den Sturz Assads und begannen, offen zu intervenieren (bevor hatten sie es bereits verdeckt getan), sie bewaffneten Salafisten- und Söldnergruppen und entfachten den Krieg in Syrien. Der ehemalige Staatssekretär des US-Finanzministeriums, Craig Roberts, hat die geopolitischen Implikationen bestätigt und erklärte: „Wir müssen Gaddafi in Libyen und Assad in Syrien stürzen, weil wir China und Russland aus dem Mittelmeerraum verdrängen wollen.“

Der Rückzug der USA ist die Anerkennung ihrer Niederlage und des Sieges des syrischen Staates gegen die Söldnermilizen, die vom imperialistischen Block, den die Vereinigten Staaten ausriefen, Waffen und Finanzmittel erhalten haben.

Dieser Sieg beruht auf mehreren Faktoren.

Erstens, auf der Entschlossenheit eines großen Teils des syrischen Volkes, den durch die Errichtung eines religiösen Fanatismus inspirierten religiösen Fanatismus in Syrien zu verhindern, welcher die sozialen Errungenschaften und das traditionelle friedliche Zusammenleben zwischen verschiedenen Religionen und ethnischen Gruppen zerstören würde.

Zweitens beruht der Sieg auf der militärischen Unterstützung des antiimperialistischen Widerstandsblocks (libanesische Hisbollah, Iran, palästinensische Milizen und seit Ende 2015 Russland) zusätzlich zur ständigen diplomatischen Unterstützung Russlands und Chinas, ohne deren Beitrag und Solidarität der Imperialismus hätte seine Ziele erreicht.

Drittens, aufgrund des Beitrags der kurdisch-syrischen libertären sozialistischen Milizen der PYD, die, obwohl sie eine positive Rolle bei der Niederlage einiger salafistischer Gruppen gespielt haben, die interessierte Hilfe Washingtons akzeptiert haben, die Gründung von US-Militärstützpunkten auf syrischen Territorium zugelassen haben. Dies führte zu politischen Konsequenzen, welche die Zukunft der Kurden belasten und irgendwann die Integrität Syriens beeinträchtigen würden.

Sowohl der Rückzug der USA als auch die rechtzeitige und entschiedene Rückkehr syrischer Truppen am 28. Dezember in die von den Türken und ihren Söldnern bedrohte Stadt Manbij haben die Widersprüche und Grenzen dieser Strategie aufgedeckt.

Die Türkei, die nachdrücklich den Rückzug der USA gefordert hat, profitiert zum Teil von den jüngsten Ereignissen. Ihr Ziel, Nordsyrien zu besetzen, um es in ein Turkmenistan umzuwandeln und die in der Region lebende kurdische Bevölkerung in einen Sanitärkordon zu verbannen, der die Verbindung der kurdischen Bevölkerung Syriens und der Türkei verhinderte, ist jetzt nach der Rückkehr der Armee weniger tragfähig. Arabischer Sirius bis Manbij. Im Gegenzug sind die militärischen Operationen der Türkei in der Region, wenn überhaupt, für Ankara politisch günstiger als erwartet.

Die Türkei kontrolliert indirekt und teilweise die Region Idlib durch salafistische und terroristische Gruppen, die dort tätig sind und die der Türkei treu ergeben sind.

Das andere syrische Territorium, das Anfang 2018 von der Türkei und ihren salafistischen Söldnern besetzt wurde, ist Afrin. Was dort vor einigen Monaten geschah, aber auch die diplomatische Normalisierung türkischer Verbündeter wie Damaskus, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, mit Damaskus hat zwischen der syrischen Regierung und den kurdischen Milizen Gespräche geführt, die seit Beginn der Krise im Jahr 2011 nie unterbrochen wurden.

Acht Jahre der Aggression und des Krieges haben zu einem erschütternden Massaker und zu Verwüstungen geführt, aus denen Syrien mit großer Mühe, aber entschlossen hervorgeht. Das Opfer des syrischen Volkes wird nicht umsonst sein: Es ist ihm nicht nur gelungen, seine Einheit und Unabhängigkeit zu bewahren, sondern es soll auch eine fortschrittlichere Sozialdemokratie aufgebaut werden, in der politische Differenzen gelöst werden müssen.

Während des Wiederaufbaus nach dem Krieg werden beispiellose nationale Versöhnungsprozesse entwickelt werden, einschließlich direkter Gespräche zwischen Syrern, um die politische, wirtschaftliche und soziale Beteiligung aller Syrer unabhängig von ihrer politischen Position, ihrer ethnischen Herkunft, ihrem religiösen Bekenntnis oder ihrer regionalen Herkunft.

Der Krieg ist noch nicht vorbei, aber der Frieden ist sehr nah und der Wiederaufbau hat begonnen. Die islamistischen Söldner, die von einer Koalition der westlichen Hauptmächte und der Türkei, von Israel, Arabien und den Feudalmonarchien des Persischen Golfs unterstützt werden, nehmen gemeinsam ihre endgültige Niederlage an, und die USA fürchten um die Zukunft ihres vergangenen globalen Einflusses im Nahen Osten.

