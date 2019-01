Tweet des US Strategic Command zu Neujahr: „Wir sind bereit, etwas viel Größeres fallen zu lassen.“

In einem inzwischen gelöschtem Tweet des US Strategic Command (StratCom), das die strategischen Raketensysteme der Nation kontrolliert und die weltweiten Nuklearkapazitäten koordiniert, wurde ein vermeintlicherWitz gemacht, und das während die Menschen in New York City den Countdown bis Mitternacht genossen. In dem Tweet hiess es wörtlich: „Wir sind bereit, etwas viel Größeres fallen zu lassen.“

Unter der Nachricht befand sich ein Video (siehe unten), wie die New York Times es beschreibt, von einem „B-2-Tarnkappenbomber“, der über den Himmel flog, bevor er zwei GPS-geführte Bomben abfeuerte, die in einen riesigen Feuerball am Boden explodierten.“

Stratcom löschte den Tweet nach etwa drei Stunden und veröffentlichte eine Entschuldigung, in der es hiess, dass die Nachricht „in schlechtem Geschmack war und nicht unsere Werte widerspiegelt“. Viele Leute hatten bereits Screenshots der Nachricht gemacht.

hier der ganze Artikel zum Vorfall:

https://bit.ly/2F0W7ao

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge