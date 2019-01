„Deutschland außer Rand und Band“: Starke rechtspopulistische Einflussnahme in den alternativen Medien.

Der Blogger und politische Aktivist Michael Stürzenberger, vormals Bundesvorsitzender, der inzwischen nicht mehr bestehenden rechtspopulistischen Partei „Die Freiheit“ und jetzt Mitglied in der Bürgerbewegung Pax Europa empfahl kürzlich in einem Artikel des Pegida nahestehenden Blogs Politically Incorrect ein Buch, das inzwischen zum Bestseller avancierte.

Es geht um „Deutschland außer Rand und Band“, ein Buch, in dem neben Michael Stürzenberger auch Beiträge von den folgenden Autoren veröffentlicht sind: Hanno Vollenweider als Herausgeber, Vera Lengsfeld, Petra Paulsen, Heiko Schrang, David Berger, Jürgen Fritz, Ramin Peymani, Imad Karim, Thomas Bachheimer, Marcus Franz, Thomas Böhm, Roger Letsch, Peter Helmes, Niki Vogt, Charles Krüger, Christian Jung, Wolfgang van de Rydt, John James, Naomi Seibt und Friedemann Wehr.

Hier Michael Stürzenberge über seine Arbeit bei Pi-News

Die meisten der obigen Autoren haben sich 2018 in der Vereinigung der Freien Medien e.V. zusammengeschlossen und verstehen sich „als die erste staatspolitisch unabhängige Organisation zur Förderung des grundgesetzlich verankerten Bürgerjournalismus und der Meinungsfreiheit“.

Hanno Vollenweider betreibt das angeschlossene Internet-Talkshow Format „die Unbestechlichen“

Vera Lengsfeld veröffentlichte im März 2018 die „Gemeinsame Erklärung 2018“ in der es unter anderem heißt: „Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“

Lengsfeld ist auch Mitinitiatorin der Vereinigung der Freien Medien e.V.. Sie sympathisiert offen mit der AfD und mit Gruppierungen wie Pegida.

Gründerin der Seit 2014 sympathisiert mit der AfD, dann auch mit Gruppierungen wie Pegida.

Zwischen 1996 und 2005 war Lengsfeld Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 2012 wurde sie Landesvorsitzende der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) Berlin-Brandenburg.

Danach war sie, neben Klaus Peter Krause und Beatrix von Storch im Vorstand bis 2015 bestehenden Bürgerkonvents, der die Rückführung des Staates und den Abbau von Sozialleistungen befürwortete. 2014 plädierte sie dann für eine Koalition der CDU mit der AfD.

2018 nahm Lengsfeld dann auch als Rednerin neben Thilo Sarrazin und Jörg Meuthen an dem von Max Otte organisierten sogenannten „Neuen Hambacher Fest“ teil, bei dem sich mehrheitlich Politiker aus der AfD versammelten.

Und im Sommer nahm sie am von der AfD angemeldeten „Frauenmarsch zum Kanzleramt“ teil.

Der von Vera Langsfeld mitinitierte Buchtitel „Deutschland außer Rand und Band“ war auch Thema im Format #BarCode bei Nuoviso TV. Frank Höfer sprach mit Petra Paulsen, mit Heiko Schrang, dem Macher des Nuoviso TV angegliedertem Videoformats und mit Katrin Nolte, Moderatorin bei Compact TV, dem Videokanal des Compact-Magazins von Jürgen Elsässer. Katrin Nolte ist verheiratet mit Jan Nolte, AfD Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Landesverbandes Hessen der Jungen Alternative.

Bei Nuoviso heisst ein Format SchrangTV betrieben von Heiko Schrang. Er unterstützt in mehreren Interviews den antikommunistischen Chinakurs der chinesischsprachigen Epoch Times und der Falun Gong Sekte, die beide der Regierung Chinas zig-tausende Organentnahmen und systematische Folterung von Gefangenen unterstellen. Schrang veröffentlicht seine Artikel auch auf der Anti-China Plattform Epoch Times, die in zahlreichen Ländern publiziert wird und die übrigens von zahlreichen Kritikern als vom CIA gesteuert bezeichnet wird. Schrang interviewte so im Rahmen von NuoViso sowohl Vertreter der Falun Gong Sekte als auch die Mitbegründerin der Epoch Times in Deutschland.

NuoViso TV solidarisiert sich zur Zeit mit Billy Six einem in Venezuela inhaftierten deutschem Journalisten, der das „Maduro-Regime“ beschuldigt, Venezuela durch seine linke Politik völlig zu verarmen. Billy Six arbeitete unter anderem für die „Junge Freiheit“ sowie für den nationalistischen Verein „Die Konservativen“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Nolte

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge