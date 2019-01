Deutsche Außenpolitik und die Krim ( Jörg Tauss)

um Jahresende prasselte an unterschiedlichen Stellen mal wieder jede Menge antirussische Propaganda auf uns ein. Thema dabei war fast immer die „völkerrechtswidrige Annexion“ der Krim, die ja seitens der NATO und unseres Auswärtigen Amts ständig bemüht wird, um Entspannungspolitik zu diskreditieren und Boykotte und Aufrüstung zu legitimieren. Deshalb hier ein Artikel mit Verweis auf eine schon ältere aber weiterhin interessante Betrachtung von Professor Merkel um Thema „Völkerrechtsverstoß“.

