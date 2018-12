Versuch mit offenem Ausgang Jahresrückblick 2018. Heute: »Aufstehen« und Die Linke (junge Welt)

von Claudia Wangerin

Der für 2019 angedachte Bundeskongress der linkssozialdemokratischen Sammlungsbewegung »Aufstehen« scheint überfällig zu sein. Knapp vier Monate nach ihrer offiziellen Gründung gibt es strukturell und inhaltlich viel zu klären. Mitte Dezember forderten Mitglieder in einem offenen Brief an den provisorisch als Vorstand eingesetzten Arbeitsausschuss mehr Transparenz und Aufklärung darüber, wer dort wie die Entscheidungen trifft. »Bitte versteht dieses Schreiben als Warnung und Hilferuf eurer Leute«, betonten sie.

Auch inhaltlich ist manches offen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/346285.sammlungsbewegung-versuch-mit-offenem-ausgang.html

