Wohnen ist ein Menschenrecht!

Ein Recht, ohne der Gesellschaft von Nutzen zu sein.

Dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft, auf medizinische Versorgung, Bildung usw. ist ein dem Menschen angeborenes Recht, das unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, ob der Betreffende für die Gesellschaft „von Nutzen ist“. (Erich Fromm)

Lnks zum Thema UN fordern mehr Hilfe für Obdachlose

https://www.hinzundkunzt.de/un-fordern-mehr-hilfe-fuer-obd…/

