Samstag, 29. Dezember 2018

Die schnelle Eingreiftruppe der Nato wird im kommenden Jahr erneut von der deutschen Bundeswehr geleitet. Die vergleichsweise kleine „Speerspitze“ steht in ständiger Alarmbereitschaft – doch viel wichtiger als die Truppenstärke ist die politische Außendarstellung.

https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-fuehrt-Speerspitze-der-Nato-an-article20790536.html

