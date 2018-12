Vor wenigen Wochen setzt Russland mehrere Matrosen der Ukraine fest. Deutschland und Frankreich dringen auf deren Freilassung. Dies weist Moskau nun als inakzeptabel zurück und verbittet sich etwaige Belehrungen.

weiter:

https://www.n-tv.de/politik/Russland-weist-Merkels-Forderung-zurueck-article20790860.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge