Aus saudischen Quellen verlautet, dass einige arabische Länder, darunter Tunesien und Algerien, Anstrengungen zur Rückführung Syriens in die Arabische Liga koordinieren. Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi will bei einem Gipfel im kommenden Jahr Syriens Präsident Baschar al-Assad zu einem März-Gipfel der Arabischen Liga nach Tunis einladen.

https://de.sputniknews.com/politik/20181228323439759-saudi-arabien-arabische-liga-syrien-mitgliedschaft-wiederherstellung/

