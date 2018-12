Französischer Polizist zu Weihnachten mit militärischen Sprengstoff am größtem Bahnhof von Paris verhaftet.

Die Behörden haben einen französischen Polizisten festgenommen, der in Paris mit einer Tasche voller Sprengstoff gefangen wurde. Er kann laut Le Figaro des Waffenhandels angeklagt werden und wurde vom aktiven Dienst suspendiert.

Der Offizier erregte Misstrauen, als er „wütend und defensiv“ wurde, nachdem er am Tag vor Heiligabend auf seinem Weg durch den Pariser Hauptbahnhof Gare de Lyon von Zollbeamten konfrontiert wurde. Als der Sprengstoff entdeckt wurde, versuchte er zu flüchten, und wurde von festgenommen.

Er wurde über 96 Stunden lang festgehalten und verhört und schließlich angeklagt, Sprengstoff, Waffen und Munition ohne Genehmigung transportiert, militärische Güter oder Waffen missbraucht zu haben, der Festnahme zu widerstehen und die Pflichten eines Zolls zu behindern.

Der Polizist war angeblich ein Experte für den Umgang mit Sprengstoffen, obwohl seine Motive, militärische Kampfmittel durch einen großen Pariser Bahnhof auf dem Höhepunkt der Urlaubsstimmung zu tragen, unklar bleiben. Angesichts der Anklagen glaubt Le Figaro, er könnte am Waffenhandel beteiligt sein.

Die nationale Gendarmerie bestätigte, dass der Offizier von seinem Posten suspendiert wurde.

Wie viele europäische Städte ist Paris während der Feiertage in Alarmbereitschaft, nachdem in den vergangenen Jahren Terroranschläge und Drohungen stattgefunden haben. Auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg Anfang dieses Monats wurden mehr als ein Dutzend Menschen erschossen und zwei Menschen getötet. Das US-Außenministerium hat Touristen, die nach Barcelona reisen, vor einem Angriff „mit wenig oder ohne Warnung“ zu Weihnachten oder Neujahr gewarnt.

