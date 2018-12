Die USA wollen laut Präsident Donald Trump nicht mehr „Weltpolizist“ sein. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fürchtet nun, dass die Welt „unsicherer, instabiler und egoistischer“ wird.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/cdu-norbert-roettgen-ueber-usa-als-weltordnungsmacht-nicht-ersetzbar-a-1245603.html

