Die Medien lassen den Eindruck entstehen, als sei die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich rückläufig, aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Dies sind Bilder vom letzten Wochenende.

Macron, seine Lakaien in den Medien und der Rest des Establishments möchten, dass Sie glauben, dass die Bewegung im Sterben liegt, weil sie wollen, dass die Menschen in ihren Häusern passiv und isoliert sind, anstatt laut, trotzig und auf der Straße zusammen zu sein.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge