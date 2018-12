Interview: „Gelbwesten protestieren auch gegen die Regierung Merkel“ (RT Deutsch)

Schon seit Wochen befindet sich ganz Frankreich in einem Zustand des sozialen Aufstandes. Jetzt ruft ein Bündnis dazu auf, am Samstag auch in Berlin zu demonstrieren. RT Deutsch sprach mit einem Vertreter der Unterzeichner und dokumentiert den Aufruf.

Ein breiter Kreis von Initiatoren hat am kommenden Samstag zu einer Gelbwesten-Solidaritätskundgebung in Berlin aufgerufen. Wir sprachen mit Andreas Wehr, einem Erstunterzeichner des Aufrufs und Ko-Leiter des Berliner Marx-Engels-Zentrums, darüber, welche Möglichkeiten Gelbwesten-Unterstützer in Deutschland haben. Das Gespräch führte Hasan Posdnjakow. https://deutsch.rt.com/inland/81722-interview-gelbwesten-protestieren-auch-gegen-regierung-merkel/?fbclid=IwAR1-NpbY1xsSxeqpmAj-cBRMWdQnOs45lOR3JeYJTwYC8h3v1b1-N2nQ0qQ

