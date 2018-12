Trump auf TruppenbesuchStippvisite in Ramstein (deutschlandfunk.de)

Am US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz sprach er mit Soldaten und Offizieren und posierte zusammen mit der First Lady, seiner Frau Melania, in einem Hangar für Selfies mit seinen Truppen.

Der Präsident betonte, er habe nicht die Absicht, US-Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Vielmehr könnten die Vereinigten Staaten das Land als Basis nutzen, sollten weitere Angriffe gegen die Terrormiliz IS notwendig werden.

den ganzen Beitrag:

https://www.deutschlandfunk.de/trump-auf-truppenbesuch-stippvisite-in-ramstein.1939.de.html?drn:news_id=960057

