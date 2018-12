Schulkinder im Visier des westlichen Informationskrieges (RT Deutsch)

27.12.2018

Auch im Informationskrieg gibt es Opfer. Doch die wenigsten davon bekommen das überhaupt mit. Ein von der britischen Regierung und der NATO unterstützter Thinktank hat es nun gezielt auf Schulkinder abgesehen, um sie schon früh für diesen Krieg vorzubereiten.

Es klingt wie ein ganz normales Institut, das eine führende Rolle im europäischen Informationskrieg eingenommen hat: The Institute for Statecraft (Institut für Staatskunst). Das Institut bezeichnet sich selbst nicht nur als ein Thinktank, sondern als ein „do tank“, also frei übersetzt ein „Macherinstitut“. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht nur gedacht, sondern gehandelt wird. Und man ist stolz darauf, „total unabhängig und unparteiisch zu sein, finanziell weder von politischen oder Regierungsagenturen noch von industriellen Interessen oder irgendeiner Quelle abhängig zu sein, die unsere Objektivität in Frage stellen würde“. Eine Adresse oder Telefonnummer des Instituts sucht man auf der Internetseite allerdings vergeblich

weiter hier

https://deutsch.rt.com/europa/81564-schulkinder-im-visier-westlichen-informationskrieges/

