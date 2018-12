Reaktion des ehemaligen CIA-Offiziers Ray McGovern auf den Rücktritt des US-Verteidigungsministers James Mattis (consortiumnews.com)

Ray McGovern schreibt es sei von höchster Ironie, dass der „tollwütige Hund“ („Mad Dog“ Mattis) – der einmal scherzte es mache Spaß Leute zu erschießen – „als der einzige ‚Erwachsene im Raum‘ in der der Trump-Administration angesehen wird“. Mattis habe einfach nicht einsehen können, wie selbstzerstörerisch und sinnlos der endlose Krieg im Mittleren Osten war, den der Präsidentschaftskandidat Trump „zu Recht als dumm bezeichnet hatte“. Mattis habe in seinem Rücktrittschreiben auch „das übliche Mantra von sich gegeben, die Aggression der unverzichtbaren Nation sei gut für die Welt“. Laut Ray McGovern, behinderte Mattis „Trumps Wunsch die Truppen aus Syrien und Afghanistan zurückzuziehen“ und bleibe „auch noch in der Lage Trumps Befehl zu blockieren“. Trumps überraschende Ankündigung seiner offensichtlich einsamen Entscheidung, sei zwar ebenso dumm. „Aber der Rückzug der Bodentruppen ist äußerst vernünftig und Mattis war und ist ein großes Problem.“

Ray McGovern befürchtet, Trump könne den Generalstabschef Joseph Dunford als Nachfolger von Mattis ernennen. Es würde ein weiteres Mal Trumps bizarre Vorliebe zeigen, Berater zu wählen, die alles daran setzen die Ziele zu vereiteln, die er in seinem Wahlkampf angekündigt hatte. Und es sei eindeutig, dass Trump einige dieser Ziele auch durchsetzen möchte. Ray McGovern meint, Trump solle Mattis sofort loswerden und sicherstellen, dass dieser so weit wie möglich vom Pentagon und Militär-Industrielen-Komplex wegbleibt, „bevor er aufgefordert wird einen Aufstand gegen den äußerst verwundbaren Präsidenten anzuführen.“

Quelle: https://consortiumnews.com/2018/12/21/senden-der-mad-hund-zum-der-unternehmens/kanzel/

