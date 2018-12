Kluges Interview von Jürgen Trittin zu #NordStream2. RUS abhängig von Lieferbeziehungen mit EU, USA wollen wie Drückerkolonne Fracking Gas verticken und in der Ukraine kassieren Oligarchen ab. Unabhängigkeit von USA, Ausbau erneuerbarer Energien und Dialog mit RUS! Fabio De Masi.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-juergen-trittin-verteidigt-nord-stream-2-a-1244845.html

