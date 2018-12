Iwan Danilow, 25.12.2018

Dass eine einflussreiche Zeitung aus der US-Hauptstadt schreibt, die Vereinigen Staaten hätten den Kalten Krieg gegen Russland verloren, den sie gegen die UdSSR noch gewonnen hatten, kommt wahrlich nicht jeden Tag vor. Doch verkündet die „Washington Post“ in einem Artikel genau das. Und lässt damit tief blicken in den Zustand der US-Eliten.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20181225323402041-us-eliten-kampf-kommentar/

