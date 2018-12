Beziehungen Russland–USA. Russische Hoffnung, dass »der gesunde Menschenverstand auch in Washington obsiegen« möge. von Reinhard Lauterbach (junge Welt)

die Feindseligkeit in den westlich-russischen Beziehungen entspricht einem Grundinteresse amerikanischer Politik – nämlich die 1991 errungene Position als einzige Weltmacht um jeden Preis zu verteidigen. Dass das vielleicht nicht jeden Preis wert sei, ist die Lektion, die Russland versucht, den USA beizubringen. Die Erfolgschancen dieser »Pädagogik«, den Krieg lieber zu unterlassen, sind ungewiss. Imperialismen lernen immer nur aus Niederlagen. Und das lediglich vorübergehend.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/346105.nicht-nur-die-kader.html

