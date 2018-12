Die Folgen: Armut, Konflikte und Migration.

hier lesen oder anhören:

https://www.deutschlandfunk.de/der-westafrikanische-franc-frankreich-und-der-unsichtbare.724.de.html?dram%3Aarticle_id=436556&fbclid=IwAR1bIXkYJ-fbQ3lJYsAmf4x5bd0x3RveHO_05IVeV_XJzgRBX4U3CmFtoqI

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge