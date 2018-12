Bolton droht, Afrika zu zwingen, zwischen den USA und China zu wählen – Glen Ford (antikrieg.eu)

Donald Trump ließ letzte Woche seinen Kriegshund, den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton, aus dem Häuschen, um über Chinas Versuche zu grollen und zu knurren, „einen Wettbewerbsvorteil“ in Afrika zu erlangen durch „räuberische“ Praktiken, die angeblich „Bestechungsgelder, undurchsichtige Vereinbarungen und die strategische Nutzung von Schulden umfassen, um Staaten in Afrika in der Gefangenschaft der globalen Programme Pekings zu halten“.

Bolton hielt seine Rede vor der rechten Heritage Foundation, einem Ort, der sich auf die Gestaltung von Gesellschaftspolitik spezialisiert hat, die sich an weiße rassistische Mehrheiten innerhalb der US-amerikanischen Inlandsordnung richtet. Er konnte zuversichtlich sein, dass das Heritage-Publikum wenig über den tatsächlichen Zustand der Welt weiß, Fakten gering schätzt und sich einen Dreck um Afrika schert. Es war nicht nötig, dass Bolton, der Mann mit dem komischen Schnurrbart, bei diesem Publikum Sinn macht, also hat er es nicht einmal versucht.

weiterlesen hier:

http://www.antikrieg.eu/aktuell/2018_12_25_bolton.htm

