Ob Trumps Ankündigung wirklich ein Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Syrien folgt, ist noch offen. Vielleicht kommt einmal mehr ein Fake-Chemiewaffenangriff dazwischen, der dann durch US-, britische und französische Bombardements „vergolten“ werden muss. Doch vielleicht gibt es eine Chance für den Frieden – auf der Grundlage einer neuen Verfassung, die Menschenrechte und Selbstbestimmungsrechte garantiert, nicht zuletzt für die syrischen Kurden.

