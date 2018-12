Wasser ist die wichtigste Ressource – bis zu ein Drittel der Namibier hat Probleme mit der Wasserversorgung.

Die Wasserversorgung wird weitgehend von einem internationalen geführten Konsortium mit Sitz in Deutschland geleistet.

Es handelt sich um ein Konsortium von Berliner Wasser International und der französichen Veolia, dem größten Anbieter von Wasserdienstleistungen weltweit. Für Wasser muss im Voraus bezahlt werden und oft gibt es Engpässe.

Siehe Videobericht hier

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge