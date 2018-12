SOLIDARITÉ! – SOLIDARITÄT MIT DEN GELBWESTEN! Kundgebung am 29. Dezember 2018 um 13.00 Uhr am Brandenburger Tor

In Erwägung, dass der Protest der Gelbwesten – der „Gilets jaunes“ –

sich gegen die Superreichen und Kriegstreiber in Frankreich richtet.

In Erwägung, dass dieser Widerstand sich gleichzeitig gegen die EU

richtet – gegen das Europa der Superreichen und Kriegstreiber.

In Erwägung, dass die Gelbwesten somit auch gegen die Superreichen und

Kriegstreiber in unserem Land und ihre Bundeskanzlerin Merkel kämpfen.

Und in Erwägung, dass dieser Widerstand des französischen Volkes

Verleumdungen, Bestechung und Polizeigewalt widersteht – sagen wir:

Solidarität mit den Gelbwesten ist das Gebot der Stunde! Der Kampf der

Gelbwesten ist auch unser Kampf!

Deswegen rufen wir zur Solidaritätskundgebung am 29. Dezember 2018 um

13.00 Uhr am Brandenburger Tor auf.

_LA LIBERTÉ GUIDANT LE PEUPLE – DIE FREIHEIT FÜHRT DAS VOLK! _

UNTERZEICHNERINNEN UND UNTERZEICHNER: Hans Bauer (Vorsitzender GRH

e.V., Vizepräsident des OKV e.V.) * Heinrich Bücker (Coop Antikriegscafé Berlin, Aufstehen Berlin-Mitte) * Uli Gellermann (Rationalgalerie) * Männe Grüß (Parteivorstand DKP) * Hartmut Heck (Freischaffender Künstler) *Liane Kilinc (Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V.) * Bernd Lachmann (Stellv. Vorsitzender Kreisvorstand DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark) * Prof. Dr. Anton Latzo (DKP Brandenburg) * Klaus Linder (Vorsitzender Berliner Freidenker-Verband) * Ralf Lux (Vorsitzender Brandenburgischer

Freidenker-Verband) * Barbara Majd Amin (Sprecherin DKP Berlin) * Motocicleta Sputnik Berlin * Maik Müller (KPD) * Doris Pumphrey * George Pumphrey * Dr. Marianna Schauzu (Marx Engels Zentrum Berlin) *Andreas Schlüter (Diplom-Soziologe) * Andreas Wehr (Marx Engels Zentrum Berlin) * Laura von Wimmersperg * Dr. Dittmar Zengerling (Mitglied Austehen Brandenburg, Stellv. Sprecher Friedenskoordination Potsdam, Stellv. Vorsitzender DIE LINKE. OV Potsdam-Süd) * Elke Zwinge (Mitglied in GEW AG Frieden)_

