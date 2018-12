21.12.2018 Tilo Gräser

Warum der nun gemeldete US-Truppen-Rückzug aus Syrien zu erwarten war und welche Interessen dahinter stehen, das erklärt Karin Leukefeld im Interview. Die Syrien- und Nahost-Korrespondentin äußert sich ebenso zur deutschen Haltung dazu. Sie beantwortet außerdem die Frage nach der Rolle von Söldnern infolge der Entwicklung in Syrien.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20181221323368526-us-truppen-abzug-syrien/

