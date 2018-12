„Russland-Affäre“: Trump-Dossier wurde verfasst, damit Hillary Clinton US-Wahlen anfechten kann (RT Deutsch)

.12.2018

Die sogenannte „Russland-Affäre“ um den US-Präsidenten beruht vor allem auf einem Dokument, das ein britischer Ex-Geheimdienstmann verfasst hatte. Dieser gestand nun: Es handelte sich um ein politisches Manöver, um Trumps Wahlsieg anfechten zu können.

Es ist ein 35-seitiges Dokument, das die Grundlage der sogenannten „Russland-Affäre“ um den US-Präsidenten bildet und das vom FBI herangezogen wurde, um Mitarbeiter aus dem Wahlkampfteam von Donald Trump zu überwachen. Die Rede ist von dem „Trump-Dossier“, das der ehemalige britische MI6-Agent Christopher Steele und dessen Sicherheitsfirma Fusion GPS im Auftrag der US-Demokraten verfasst hatte – deren Kandidatin Hillary Clinton hatte überraschend die Präsidentschaftswahlen im November 2016 verloren. Bereits Stunden nach ihrer Niederlage hatte sich Clinton dazu entschlossen, für ihr desaströses Scheitern Moskau verantwortlich zu machen.

https://deutsch.rt.com/nordamerika/81434-russland-affare-trump-dossier-wurde-verfasst-damit-hillary-die-us-wahlen-anfechten-kann/

