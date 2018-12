Das Wirtschaftswunder aus China: 700 Millionen Menschen aus der Armut geführt (RT Deutsch)

21.12.2018

China hat weitere Wirtschaftsreformen angekündigt, um das Wachstum zu steigern und die Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA auszugleichen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt begeht in dieser Woche den 40. Jahrestag der „Reform und Öffnung“.

Statistiken zeigen, dass mehr als 700 Millionen Chinesen der Armut entkommen sind, seit die Regierung in Peking ihr Programm für Wirtschaftsreformen vor vier Jahrzehnten gestartet hatte. Diese Zahl entspricht über 70 Prozent der erfolgreichen Armutsbekämpfung weltweit in diesem Zeitraum.

