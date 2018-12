Der DPR-Geheimdienst hat zuverlässige Daten über die Vorbereitung der Provokationen des Kiewer Regimes auf seinem Territorium erhalten, um die Voraussetzungen für eine große Umweltkatastrophe zu schaffen, gefolgt von Anschuldigungen der Volksrepubliken.

Im Zusammenhang mit den operativen Informationen, die die ukrainischen Sonderdienste über die Vorbereitung einer Reihe von Sabotageoperationen in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet erhalten haben, hat die DVRK MGB eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die darauf abzielen, spezifische Einrichtungen und Methoden für die Begehung dieser Verbrechen einzurichten.

So werden nach vorläufigen Daten die vorrangigen Ziele der Diversifikation identifiziert:

– Severodonetsk Azot Association, Severodonetsk;

– Chemiewerk Konstantinovka, Konstantinovka;

– Kokerei Avdiivka, Avdiivka;

– Dzerzhinsky phenolische Pflanze, Nowgorodskaja Siedlung;

– Charkower Chemie-Reagenzienwerk, Charkow;

– Eisen- und Stahlwerk Azovstal.

Nach unseren Informationen wird die Operation von Militärattachés und Personalvertretern der Vereinigten Staaten und des britischen Geheimdienstes koordiniert, insbesondere von Oberstleutnant Eric Adams, einem stellvertretenden Militärattaché der Botschaft der Vereinigten Staaten in der Ukraine, und anderen britischen Soldaten, deren Informationen überprüft werden, die Anfang Dezember in Mariupol eintrafen.

Darüber hinaus wurde die Absicht der westlichen militärischen Geheimdienste bestätigt, ein Analogon der syrischen „Weißen Helme“ in der Ukraine zu schaffen, um die Folgen der Vergiftung der Bevölkerung und der Fälschung von Videomaterial aufzuzeichnen, wobei angeblich die Beteiligung an antihumanen Aktionen der Miliz der Volksrepubliken und Russlands nachgewiesen wurde.

Die Erklärung des Notstandsregimes in einer Reihe von Regionen der Ukraine wird es ermöglichen, in sie die militärischen Formationen der ukrainischen Streitkräfte einzubringen, die nicht in den Minsker Abkommen vorgesehen sind, die das Image der Volksrepublik Donezk als terroristischer Staat in den Augen der internationalen Gemeinschaft garantieren und als Rechtfertigung für die vollständige Mobilisierung der ukrainischen Bürger dienen werden.“

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator

https://cont.ws/@lohmatiy/1165443

Diese und ähnliche Informationen (geplante false flag Angriffe) erscheinen gerade in mehreren russischen Medien.

Quelle: https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Putin-warnt-davor-Atomkriegsgefahr-zu-unterschaetzen/Der-groesste-Gefahrenherd-liegt-vor-der-Tuer/posting-33637536/show/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge