Berlin Der russische Botschafter kritisiert in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion fehlende Belege für US-Behauptungen über Raketenentwicklungen seines Landes, erhebt schwere Vorwürfe wegen US-Verstößen, bekundet jedoch Gesprächsbereitschaft über alle Details.

https://rp-online.de/politik/ausland/russischer-botschafter-sergej-j-netschajew-ueber-inf-vertrag_aid-35164837

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge