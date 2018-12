NSU mit Dienstmarke. Polizisten sollen Anwälte von Neonaziopfern bedroht und ausspioniert haben. Ermittlungen in weiteren Dienststellen gegen rechte Verschwörer (junge Welt)

Bundeswehr, Geheimdienste, Polizei: Wo in der BRD sind eigentlich keine verschwörerischen Neonazistrukturen aktiv? Bereits vergangene Woche waren in Frankfurt am Main fünf Beamte vom Dienst suspendiert worden. Sie sollen Drohbriefe verschickt und mit dem Kürzel »NSU 2.0« (für »Nationalsozialistischer Untergrund«) unterschrieben haben.

Der Enttarnung der Polizeizelle vorangegangen waren Enthüllungen über ein deutschlandweites Netz rechter Verschwörer bei der Bundeswehr. Noch ist unklar, ob Zusammenhänge zum aktuellen Fall bestehen, doch auch Polizisten und Angehörige von Spezialeinheiten sollen in die Struktur einer geheimen Schattenarmee für Bürgerkriegszwecke eingebunden gewesen sein.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/345700.neonazis-nsu-mit-dienstmarke.html

