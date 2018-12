Die verarmte Ukraine und ihr superreicher Präsident

Armes Land – reicher Präsident: Poroschenkos Einkünfte wuchsen 2018 fast auf das Zwölffache

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat sein Einkommen für 2018 angegeben: Im Vergleich zum Vorjahr wuchs es auf fast das Zwölffache, während die Ukraine mit hohen Schulden gegenüber dem IWF und mit wachsender Armut in der Bevölkerung zu kämpfen hat.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/81315-poroschenkos-einnahmen-wuchsen-2018-fast/

Trotz EU-Milliardenhilfe: So arm ist die Ukraine wirklich

Die Ukraine gilt laut dem letzten IWF-Bericht als das ärmste Land Europas. Dies hat nun auch die Chefin der Partei „Batkiwschtschina“ („Vaterland“) Julia Timoschenko bestätigt. Unter anderem bemängelte sie die im Vergleich zu 2014 dramatisch gestiegene Armutsrate und die wachsenden Auswanderungsstimmungen.

Am Dienstag, dem Tag der Migration, wies Präsidentschaftskandidatin Timoschenko auf die Probleme ihres Landes hin. „58,7 Prozent der ukrainischen Bevölkerung haben Einkommen, die weit unten dem Durchschnitt liegen. Bei 30,5 Prozent liegt das Einkommen sogar unter dem Existenzminimum. Wir sind offiziell das ärmste Land der Region und des Kontinents“, schrieb sie auf Facebook. Sie fügte hinzu, dass zirka eine Million Ukrainer im vergangenen Jahr das Land verlassen hätten, und das nur nach offiziellen Angaben des Außenministeriums. Weitere drei Millionen seien bereit, in naher Zukunft aus der Ukraine auszuwandern.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20181219323334308-trotz-eu-milliardenhilfe-so-arm-ist-die-ukraine-wirklich/

IWF billigt 3,9 Milliarden US-Dollar Kredit für Ukraine

Der Vorstand des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat am 18. Dezember ein neues Programm der finanziellen Hilfe für die Ukraine genehmigt. Das sogenannte Stand-By-Arrangement ist für 14 Monate ausgelegt und sieht einen Kredit in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar vor. Die erste Tranche soll dem Land voraussichtlich noch bis zum 25. Dezember 2018 zur Verfügung gestellt werden.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/newsticker/81301-iwf-billigt-39-milliarden-us-dollar-kredit-fuer-ukraine/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge