Absolutes Tabu: „Geheime Kommandosache Israels Atombombe – aus dem Nazi-Schoß gekrochen?“ – Dokumentarfilm von Gaby Weber

Es geht um die israelische Atombombe. Als diese Nachricht 1960 von „Time“ veröffentlicht wurde, taten alle Regierungen überrascht. Dabei hatten die US-, die deutsche und die französische aktiv an ihr mitgeholfen, vor allem die deutsche Adenauer-Regierung. Von dort stammt das Know How – nämlich die Patente, einst angemeldet von Hitlers Oberkommando der Wehrmacht und jahrelang verschwunden – und die Finanzierung, aus Argentinien kam das Uran, und die Degussa war wieder mit von der Partei. Die US-Regierung und die erst drei Jahre zuvor gegründete Internationale Atomenergie-Organisation hüllten sich in Schweigen und tun dies bis heute. Systematisch wurden die Öffentlichkeit und die Parlamente belogen.

