Seit einem Monat gehen Menschen in gelben Westen in Frankreich auf die Straße. Auslöser der Protestwelle war eine Steuererhöhung für Benzin und Diesel, was in Deutschland für Irritationen gesorgt hat. Kann ein Aufstand gegen eine Ökosteuer fortschrittlich sein, der auch noch von Leuten wie Trump, Erdogan oder der deutschen AfD mit Beifall bedacht wird? weiter hier: http://bit.do/eDmZi

