Bei der Frankfurter Polizei gibt es ein Neonazinetzwerk. Gegen fünf Frankfurter Polizeibeamte wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Gegen sie laufen Straf- und Disziplinarverfahren, sie wurden vorläufig vom Dienst suspendiert. Rechtsanwältin erhielt Brief mit Morddrohungen gegen ihre Tochter, signiert mit »NSU 2.0«

https://www.jungewelt.de/artikel/345539.neonazismus-korpsgeist-muss-bek%C3%A4mpft-werden.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge