Ein Kapitel Propaganda des Krieges gegen Syrien: Hama oder die Geschichte einer Lüge

Das „Massaker von Hama“

Unser Bild von Ereignissen ist fragmentiert. Das Schlüssige und Zusammenhängende in der Vergangenheit wird zerschlagen. Es wird fragmentiert und dann neu zusammengesetzt. So wird in den Köpfen der Menschen jenes notwendige Feindbild entwickelt, das – auch sehr viel später losgetretene – Kriege rechtfertigt. Diese Bilder müssen allerdings sitzen, ein Hinterfragen darf nicht mehr in Betracht kommen. Die Geschichtsschreibung über ein Jahrzehnte zurück liegendes syrisches Ereignis soll das deutlich machen.

https://peds-ansichten.de/2018/12/syrien-hama-muslimbrueder-cia-dia-perthes-medien/

