17.12.2018

Ganz Kuba ist derzeit in den Prozess involviert, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Hunderttausende Versammlungen wurden durchgeführt. Der Karibikstaat erweist sich als reformfähig, will aber an seinen sozialistischen Grundsätzen festhalten.

von Hasan Posdnjakow

zum Artiel hier:

https://deutsch.rt.com/amerika/81081-direkte-demokratie-in-aktion-millionen/

