Trotzt massiver Proteste treibt Japans Regierung den Bau eines neuen US-Stützpunkts vor der Küste Okinawas voran.

Im Streit über die Verlegung eines US-Truppenstützpunkts auf Okinawa zeigt sich die rechtskonservative Regierung unnachgiebig. Trotz massiver Protesten liess die Regierung jetzt Landgewinnungsmassnahmen vor der Küste intensivieren, um den neuen Stützpunkt zu bauen.

Ziel ist es, den mitten in einem Wohngebiet der Stadt Ginowan gelegenen Marineinfanterie-Stützpunkt Futenma in das weniger dicht besiedelte Küstengebiet Haneko zu verlegen – das Areal hier ist allerdings ein Naturschutzgebiet. Bewohner Okinawas, wo das Gros der US-Truppen in Japan stationiert ist, empfinden die starke Militärpräsenz als belastend und verlangen, dass das US-Militär aus Okinawa abzieht.

Seit 2006 besteht zwischen den USA und Japan eine Abmachung, den Stützpunkt nach Haneko zu verlegen.

